Педан признался, что играть на арене в присутствии 20 тысяч человек дорогого стоит

Защитник СКА Андрей Педан поделился впечатлениями от игры в хоккей на новой арене команды в присутствии 20 тысяч зрителей.

11 февраля петербуржцы провели первый матч в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на «СКА Арене», сыграв против «Сочи» (8:1).

«Все на эмоциях, первая игра при 20 с лишним тысячах зрителей, это дорогого стоит. Люди тоже ждали этот матч, как и мы, удалось их порадовать. Наверное, сначала мурашки по телу немного были, когда звучал гимн. Всегда у любого спортсмена, который себя уважает, должна быть спортивная злость и стремление к победе, результат — это самое главное. Это и есть драйв независимо от того, играешь ты при 500 зрителях или 20 тысяч. Но когда такая арена, ты вдвойне заряжен. Это как в театре, если ты будешь выступать при пустом зале или полном, когда тебе аплодируют. В какой-то мере можно сравнить арену с театром — мы также развлекаем людей», — приводит ТАСС слова Педана.

СКА с 87 очками после 62 матчей лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую игру петербуржцы проведут против «Лады». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.