Серебряков назвал «СКА Арену» восьмым чудом света

Вратарь СКА Никита Серебряков поделился эмоциями от первого матча команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ на «СКА Арене».

11 февраля петербуржцы провели первую игру в рамках КХЛ на своей новой арене, победив в этой встрече «Сочи» со счетом 8:1. Матч собрал рекордное в истории лиги число зрителей — 21 481.

«Отличные эмоции. Потрясающая атмосфера. Снимаю шляпу и говорю огромное спасибо ребятам, которые за две недели сделали здесь, как мне кажется, восьмое чудо света. Из Ледового в Ледовый переехали. Они проделали колоссальную работу, чтобы здесь было уютно, как дома», — приводит «Спорт День за Днем» слова Серебрякова.

СКА с 87 очками после 62 матчей лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую игру петербуржцы проведут против «Лады». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.