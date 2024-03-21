«Спартак» победил «Металлург» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина
«Спартак» дома обыграл «Металлург» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:2.
За красно-белых забили Максим Цыплаков, Иван Морозов, Николай Голдобин, оформивший дубль, и Павел Порядин. У магнитогорцев отличились Денис Зернов и Макар Хабаров.
Таким образом, команде Алексея Жамнова удалось сократить отставание в серии — 1-2. Четвертый матч пройдет 23 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч
«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Цыплаков — 2 (Локтионов), 4:34 — 1:0. Морозов — 3 (Порядин), 17:28 — 2:0. Зернов — 2, 20:15 — 2:1. Я. Хабаров — 1 (Минулин, Петунин), 41:59 — 2:2. Голдобин — 2 (Морозов), 46:47 — 3:2. Порядин — 2 (Вишневский, Бурмистров), 51:43 — 4:2. Голдобин — 3 (п.в., Морозов), 57:59 — 5:2.
Вратари: Николаев — Набоков (57:11 — 57:59).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 43 (19+8+16) — 28 (9+10+9).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 марта. Москва. Мегаспорт. 11128 зрителей.
Счет в серии: 1-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 1
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
|0 - 3
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 2
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|2 : 1 ОТ
|21.03
|19:30
|
Спартак – Металлург Мг
|5 : 2