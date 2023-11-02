«Авангард» на выезде победил СКА, Шарипзянов оформил хет-трик

«Авангард» на выезде победил СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У омичей хет-трик оформил Дамир Шарипзянов, еще по голу забили Рид Буше и Иван Николишин. У питерского клуба отметились Степан Старков, Андрей Чивилев и Арсений Грицюк.

«Авангард» набрал 31 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице «Востока». СКА потерпел третье поражение подряд и занимает 9-е место «Запада» (24 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Голы: Старков — 2 (Глотов), 7:36 — 1:0. Шарипзянов — 2 (Спунер, Ткачев), 10:56 — 1:1. Буше — 14 (Спунер, Гуляев), 17:26 — 1:2. Шарипзянов — 3 (Спунер, Ткачев), 20:35 — 1:3. Шарипзянов — 4 (Гераськин, Филатьев), 27:02 — 1:4. Чивилев — 1 (Рендулич, Толчинский), 54:46 — 2:4. Николишин — 3 (мен., п.в., Чистяков), 56:16 — 2:5. Грицюк — 8 (Никишин), 59:53 — 3:5.

Вратари: Серебряков (Мойсевич, 27:02, 51:23 — 52:41, 53:28 — 54:46, 55:02 — 56:16) — Мишуров.

Штраф: 36 — 6.

Броски: 47 (11+17+19) — 24 (10+9+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

2 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12406 зрителей.