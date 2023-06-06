Назаров: «В КХЛ нужно принять еще больше российских команд, а фамилии хоккеистов на свитерах писать кириллицей»

Российский тренер Андрей Назаров высказался о необходимости реформ в КХЛ.

«Сегодня день русского языка и 224 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этой связи хочется остановиться сразу на двух моментах. В КХЛ нужно принять еще больше российских команд. Преимущественно из глубинок, но не забывать про Новокузнецк, Красноярск, Тулу, другие крупные города. Важно расширять лигу за счет доверия к молодежи и отечественным клубам. Кроме того, считаю, что фамилии хоккеистов на свитерах в КХЛ нужно писать не латиницей, а кириллицей. Знаю, что по поводу этой темы ходит много споров и разворачивается уйма дискуссий, но моя позиция такова. Наш великий язык многие недруги боятся в Европе, сносят памятники тому же Пушкину, а мы должны прославлять русский язык и делать все для его популяризации», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Назаров является чемпионом России (1993), обладателем Кубка европейских чемпионов 2005 года в составе «Авангарда», обладателем Кубка Тампере (1992), финалистом Кубка Европы (1992), а также участником чемпионата мира 1998 года.