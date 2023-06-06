«Авангард» продлил контракты с тремя нападающими

Нападающие Никита Михайлов, Семен Асташевский и Егор Круженков продлили контракты с «Авангардом».

Как сообщает пресс-служба клуба, двусторонние соглашения с тремя форвардами рассчитаны на 2 года каждый.

25-летний Михайлов в минувшем сезоне сыграл за «Авангард» 3 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+1».

22-летний Асташевский провел пять встреч в минувшей регулярке и не набрал результативных баллов. На счету 23-летнего Круженкова 11 матчей без набранных очков при коэффициенте полезности «-2».