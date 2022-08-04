Минское «Динамо» обыграло сборную России U25 на предсезонном турнире в Сочи

Минское «Динамо» в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open обыграло сборную России U25 со счетом 5:3.

В составе минчан дубль оформил Павел Варфоломеев, еще по одной шайбе забросили Игорь Мартынов, Роман Горбунов и Владимир Алистров. У российской сборной отличились Никита Новиков, Алексей Ожгихин и Данила Юров.

В одном из эпизодов матча защитник «Динамо» Алексей Емелин жестко встретил силовым приемом 17-летнего капитана россиян Матвея Мичкова.

В следующем матче турнира «Динамо» 6 августа встретится с «Авангардом», Россия U25 в этот же день сыграет с «Адмиралом».

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Sochi Hockey Open

Россия U25 — «Динамо» (Минск) — 3:5 (3:2, 0:2, 0:1)

Голы: Мартынов — 1 (Спунер, Коробов), 2:50 — 0:1. Новиков — 1 (Полтапов, Неучев), 6:26 — 1:1. Ожгихин — 1 (Танков, Грошев), 6:51 — 2:1. Юров — 1 (бол., Неучев, Кабуш), 13:59 — 3:1. Горбунов — 1 (Алистров, Коробов), 18:02 — 3:2. Варфоломеев — 1 (бол., Спунер, Гилмор), 27:37 — 3:3. Алистров — 2 (бол., Кузнецов, Спунер), 37:22 — 3:4. Варфоломеев — 2, 43:02 — 3:5.

Вратари: Пекса (Набоков, 20:00, 55:54 — 56:12, 57:38) — Шостак.

Штраф: 8 — 14.

Судьи: Морозов, Соин.

4 августа. Сочи. Шайба.