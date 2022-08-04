Минское «Динамо» обыграло сборную России U25 на предсезонном турнире в Сочи
Минское «Динамо» в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open обыграло сборную России U25 со счетом 5:3.
В составе минчан дубль оформил Павел Варфоломеев, еще по одной шайбе забросили Игорь Мартынов, Роман Горбунов и Владимир Алистров. У российской сборной отличились Никита Новиков, Алексей Ожгихин и Данила Юров.
В одном из эпизодов матча защитник «Динамо» Алексей Емелин жестко встретил силовым приемом 17-летнего капитана россиян Матвея Мичкова.
В следующем матче турнира «Динамо» 6 августа встретится с «Авангардом», Россия U25 в этот же день сыграет с «Адмиралом».
Товарищеские матчи. Клубы
Sochi Hockey Open
Россия U25 — «Динамо» (Минск) — 3:5 (3:2, 0:2, 0:1)
Голы: Мартынов — 1 (Спунер, Коробов), 2:50 — 0:1. Новиков — 1 (Полтапов, Неучев), 6:26 — 1:1. Ожгихин — 1 (Танков, Грошев), 6:51 — 2:1. Юров — 1 (бол., Неучев, Кабуш), 13:59 — 3:1. Горбунов — 1 (Алистров, Коробов), 18:02 — 3:2. Варфоломеев — 1 (бол., Спунер, Гилмор), 27:37 — 3:3. Алистров — 2 (бол., Кузнецов, Спунер), 37:22 — 3:4. Варфоломеев — 2, 43:02 — 3:5.
Вратари: Пекса (Набоков, 20:00, 55:54 — 56:12, 57:38) — Шостак.
Штраф: 8 — 14.
Судьи: Морозов, Соин.
4 августа. Сочи. Шайба.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
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