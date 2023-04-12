Ротенберг: «У ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас откроется»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о серии финала Западной конференции против ЦСКА.
— Уже шестой раз подряд СКА проигрывает ЦСКА. В чем причина?
— Для меня это второй финал конференции в качестве главного тренера, уже в этом финале мы увидели улучшения. Это опытная очень команда, которой нельзя давать голевых моментов, они мастера высокого уровня. Это ребята, которые играли в НХЛ, здесь выигрывали, это опытные ребята, у них костяк не меняется. Мы будем усиливать наш костяк и мы понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас откроется. Пять лет или даже больше они строили такую команду. Я помню, когда мы начинали серию, у них еще был главным тренером Дмитрий Квартальнов, ничего у них не поменялось по системе. Система оттачивается в нюансах, тренировках, это идет годами. На автомате работают такие вещи. Мы говорим о микронюансах, стыках, подставлениях, нельзя позвалять им подставления делать. Это их козырь, который нельзя было им давать. Мы продолжаем оттачивать наши детали, уже два года их оттачиваем. Многие журналисты говорили, что СКА будет ослаблен в этом сезоне, когда от нас ушли лидеры и иностранцы. Мы играли своими ребятами, никто не ожидал, что СКА будет так играть. Мы забили больше всех голов в регулярке, выиграли кубок Континента. Бронза в чемпионате КХЛ в плей-офф. Мы понимаем, как дальше работать и что улучшить.
ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».
Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля в Казани.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|3 : 0