Роман Ротенберг рассказал о формирование состава СКА на следующий сезон

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о том, как будет формироваться команда на следующий сезон.

«Есть устные договоренности с игроками по следующему сезону, не все решают контракты. Надеемся сохранить состав. Все изучим. Плюс у нас есть резервы в ВХЛ и МХЛ, там лучшие игроки страны по своему возрасту. Мы увидели в этой серии, как на равных с олимпийскими чемпионами играли ребята даже без опыта в плей-офф. СКА всегда стремится к первому месту, будем для этого работать.

Кемпайнен системообразующий игрок, но у нас многие получили травмы. Мы не зависим от одного игрока. При этом у нас все равно были шансы. Работа продолжается», — отметил Ротенберг.

Ранее ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв серию против СКА со счетом 4-3. В финале армейцы будут играть с магнитогорским «Металлургом».