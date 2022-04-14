Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина.

«Сергей Федоров — молодец. Никаких вопросов нет. В последние 15 минут я видел одного из лучших игроков мирового хоккея, который очень грамотно нацелил команду на достижение результата. Он растет как тренер через ошибки и поражения. Очень много он знает в хоккее. Пусть продолжает двигаться. Я никогда не гадал ни на что. Финал — это всегда игра со своей историей. Это совершенно другая жизнь в хоккее. Кто правильнее подойдет, тот и победит», — сказал Фетисов «СЭ».

ЦСКА выиграл серию финала конференции у СКА со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Гагарина. Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска.