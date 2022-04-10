Капитан «Спартака» выразил свое отношение к канадцу, который бросил команду в плей-офф

Форвард «Спартака» Сергей Широков рассказал, что хочет продолжить карьеру, а также высказался об отъезде канадского форварда Джейка Виртанена перед вторым раундом плей-офф.

— Есть ли желание продолжить карьеру?

— Конечно хочется, есть силы, желание. Надо просто правильно готовиться. Пока я получаю от игры удовольствие, от тренировок, от общения в раздевалке.

— Поражение от СКА было обидным?

— Обидным из-за того, что мы могли выиграть. Мне тяжело дался этот проигрыш.

— На что будете обращать внимание на переговорах? Срок, сумма?

— На все вместе. Надо будет взвесить все «за» и «против».

— Легионеры говорят «платите нам в долларах». Вас это не обижает?

— Пусть говорят, что хотят. У нас играют разные легионеры. Кто-то сразу уехал, не дождавшись ни рублей, ни долларов. Так что будут играть — здорово. Нет — русские ребята получат места.

— Как вам поступок Виртанена, бросившего команду во время плей-офф?

— Не хотелось бы это комментировать. Конечно, он мог прийти в раздевалку, попрощаться со всеми. У всех есть семьи, свое понимание жизни. Раз он так поступил, значит, считает это правильным.