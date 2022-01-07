Роман Ротенберг: «Перед назначением позвонил из Канады Дэйв Кинг и сказал, что ему нравится система игры СКА»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сыграли дисциплинированно, выполнили установку на матч. Все отработали на максимуме и полностью выполнили то, о чем договаривались.

— Правда, что вам недавно позвонил один известный канадский тренер и дал несколько советов?

— Я получил звонок от Дэйва Кинга еще до того, как состоялось назначение. Мне было очень приятно. Он сказал, что ему нравится система игры СКА, которая ему напоминает то, как действуют многие команды НХЛ. Я был удивлен. Для меня большая честь, что специалист с таким опытом следит за нашей командой из Канады. Будем шаг за шагом улучшать нашу игру.

— Какой звонок удивил вас больше всего после назначения?

— Их было очень много. Самый душевный и дружелюбный звонок получил от Владимира Владимировича Юрзинова. Он всегда находится рядом эти годы и помогает советами. Говорит, Роман, не обращай внимания и держи хвост трубой. Юрзинов поддерживает меня в разных ситуациях.

— Матвей Мичков присоединится к СКА?

— Мы очень ждем Матвея, находимся с ним на связи, но по канадским правилам он пока находится на карантине.

Тренируется, делает упражнения, крутит велосипед, общается с нашим тренером по физической подготовке. Дальнейшие шаги обсудим после того, как он вернется в Россию.

7 января СКА обыграл «Торпедо» (3:0), одержав вторую победу под руководством Ротенберга.