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КХЛ, расписание и результаты матчей 7 января: «Амур» — «Спартак», СКА — «Торпедо»

09:25
Хоккеисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 7 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

10:00. «Адмирал» — «Ак Барс»

10:00. «Амур» — «Спартак»

14:30. ЦСКА — «Витязь»

15:00. «Металлург» — «Локомотив»

17:00. СКА — «Торпедо»

17:00. «Сочи» — «Нефтехимик»

17:30. «Авангард» — «Динамо» Минск

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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