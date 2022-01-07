КХЛ, расписание и результаты матчей 7 января: «Амур» — «Спартак», СКА — «Торпедо»
09:25
В пятницу, 7 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.
15:00. «Металлург» — «Локомотив»
17:30. «Авангард» — «Динамо» Минск
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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