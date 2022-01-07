Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила новую дату матча «Йокерит» — «Автомобилист». Встреча состоится 22 января.

Матч должен был пройти 3 января, но был отменен из-за положительных тестов на коронавирус у игроков «Автомобилиста».

«Йокерит» занимает 4-е место в Западной конференции. В активе команды 62 очка. У «Автомобилиста» 40 очков и 10-я позиция в Восточной конференции.