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Стала известна новая дата матча «Йокерит» — «Автомобилист»

21:30
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила новую дату матча «Йокерит» — «Автомобилист». Встреча состоится 22 января.

Матч должен был пройти 3 января, но был отменен из-за положительных тестов на коронавирус у игроков «Автомобилиста».

«Йокерит» занимает 4-е место в Западной конференции. В активе команды 62 очка. У «Автомобилиста» 40 очков и 10-я позиция в Восточной конференции.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/07/495671.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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