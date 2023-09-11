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Сегодня, 01:43

Родуолд — о победе над ЦСКА: «Это было настоящее испытание для «Куньлуня»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Куньлуня» Джек Родуолд поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 ОТ). Нападающий оформил дубль.

«Это была невероятная игра. Мы знали силу соперника, они выиграли два Кубка Гагарина подряд. Это было настоящее испытание для нас. Первый период был медленным, мы допустили много бросков по своим воротам, но Джереми Смит совершил несколько важных сэйвов. Потом получилось добавить, исправить какие-то ошибки. Здорово побеждать в таком матче, это добавит нам уверенности на старте сезона.

Моя результативность? Я начал сезон хуже, чем ожидал, но здорово, что я забиваю в двух матчах подряд. У нас более длинная лавка в этом году, получилось добавить в каких-то конкретных моментах и сыграться. Я безумно рад, что дела пошли в гору. Надеюсь, мой вклад поможет команде. Райан Меркли стал классным дополнением для нашей команды. Это невероятный игрок, с ним одно удовольствие играть. Он присоединился к нам, не участвуя в тренировочном лагере, но сразу влился в команду. Он классно контролирует шайбу и добавил силы нашему большинству», – приводит слова Родуолда официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь» набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной Конференции. ЦСКА с пятью очками занимает третье место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/10/519310.html
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 5 4 1 8
2 Торпедо 3 3 0 6
3 ЦСКА 5 2 3 5
4 Северсталь 3 2 1 4
5 Динамо 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
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