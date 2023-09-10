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10 сентября, 23:54

Тардиф заявил, что ИИХФ полна решимости бороться за соблюдение порядка в ситуации с Федотовым

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги Совета организации по вопросу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Совет ИИХФ будет продолжать добиваться справедливости после второго и третьего нарушения правил в связи с выходом вратаря Ивана Федотова на лед за ЦСКА. Наша организация полна решимости бороться за соблюдение порядка, а также фундаментального принципа «уважения контракта» и регламента трансферов ИИХФ. Следите за пресс-релизом, который будет опубликован на нашем сайте в ближайшие дни», — сказал Тардиф «СЭ».

В текущем сезоне Федотов провел три матча за ЦСКА.

1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
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