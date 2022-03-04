Гендиректор «Салавата» Баширов: «Говорить о том, что легионеры «сбежали» категорически нельзя»

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов прокомментировал уход всех легионеров из клуба.

«Мы несколько раз встречались с легионерами команды и тренерским штабом. Мы гарантировали им полную безопасность на территории страны на государственном уровне. Состоялся довольно откровенный разговор. Главное, о чем мы просили хоккеистов, — не принимать скоропалительных решений, о которых они по прошествии времени будут сожалеть. На легионеров оказывается огромное давление. Риски пребывания в Российской Федерации рисуются самые невероятные.

К сожалению, легионеры приняли совместное решение покинуть команду. Отнеслись к этому с пониманием. Они были большой частью команды. Конечно же, сожалеем о таком выборе хоккеистов. Говорить о том, что легионеры «сбежали» категорически нельзя. Они искренне делились с нами своими переживаниями. Мы до последнего надеялись на то, что сможем их убедить остаться в команде.

Команда продолжает бороться за Кубок Гагарина. У нас хороший запас прочности, отличная молодежь. Ребята полностью мобилизованы и готовы двигаться дальше", — приводит слова Баширова сайт клуба.

«Салават Юлаев» покинули датский защитник Филип Ларсен, финские нападающие Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд, а также финский вратарь Юхо Метсола.

Сегодня, 4 марта, уфимцы во втором матче серии плей-офф КХЛ сыграют с «Сибирью». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

В первой игре «Салават» одержал победу со счетом 2:1 и ведет в серии 1-0.