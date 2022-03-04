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Сегодня, 14:28

«Салават Юлаев» объявил о расторжении контрактов с четырьмя иностранными игроками

«Салават Юлаев» расторг контракты с Ларсеном, Хартикайненом, Манниненом и Метсолой
Анна Горшкова
Корреспондент

«Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контрактов с четырьмя иностранными хоккеистами.

Как сообщается на сайте клуба, соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон с датским защитником Филипом Ларсеном, финскими нападающими Теему Хартикайненом, Сакари Манниненом и финским вратарем Юхой Метсолой.

В составе «Салавата Юлаева» не осталось легионеров. 2 марта клуб покинул финский форвард Маркус Гранлунд.

Сегодня, 4 марта, уфимцы во втором матче серии плей-офф сыграют с «Сибирью». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

В первой игре «Салават» одержал победу со счетом 2:1 и ведет в серии 1-0.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/oficialnaya-informaciya-po/
Сакари Маннинен
Теему Хартикайнен
Филип Ларсен
Юха Метсола
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
1 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
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4.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
4.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 - : -
4.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 - : -
4.03 19:30
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