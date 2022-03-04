«Салават Юлаев» объявил о расторжении контрактов с четырьмя иностранными игроками

«Салават Юлаев» расторг контракты с Ларсеном, Хартикайненом, Манниненом и Метсолой

«Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контрактов с четырьмя иностранными хоккеистами.

Как сообщается на сайте клуба, соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон с датским защитником Филипом Ларсеном, финскими нападающими Теему Хартикайненом, Сакари Манниненом и финским вратарем Юхой Метсолой.

В составе «Салавата Юлаева» не осталось легионеров. 2 марта клуб покинул финский форвард Маркус Гранлунд.

Сегодня, 4 марта, уфимцы во втором матче серии плей-офф сыграют с «Сибирью». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

В первой игре «Салават» одержал победу со счетом 2:1 и ведет в серии 1-0.