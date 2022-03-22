Горшков покинул «Амур»

«Амур» по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим Александром Горшковым, информирует пресс-служба клуба.

31-летний форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером «Тигров» в этом сезоне, показав свою лучшую результативность в составе «Амура» — 25 очков (12+13).

Как отмечается, двух баллов Горшкову не хватило, чтобы превзойти свой личный рекорд за карьеру в КХЛ.