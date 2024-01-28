Разин считает, что «Металлург» победил «Амур» за счет реализации
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«В Хабаровске всегда тяжело играть, тем более в воскресенье в раннее время. Тяжело просыпаться и начинать матч. Первый период проиграли по скоростям, но показали почти стопроцентную реализацию своих моментов. Повели 2:0. К сожалению, не реализовали свои моменты во втором периоде. Соперник этим воспользовался. Хорошая поддержка трибун, было тяжело в третьем периоде. Вовремя забили третий гол, достояли, дотерпели и выиграли», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
«Амур» потерпел девятое поражение подряд. Хабаровчане с 53 очками в 56 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|58
|38
|20
|82
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|56
|35
|21
|75
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|56
|21
|35
|53
|11
|Адмирал
|56
|17
|39
|45
|12
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -