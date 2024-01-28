Тамбиев о победе над «Салаватом Юлаевым»: «Что тут говорить, шикарный камбэк»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Что тут говорить, шикарный матч, шикарный камбэк. Сумасшедшая поддержка зрителей, полный зал. Такой сценарий игры способствует такой атмосфере. Принципиальный соперник, в прошлом плей-офф выбили с первого раунда. Все слилось воедино. Благодарен ребятам, что не бросили играть при 2:4, не опустили руки, гнули свою линию. Сравняли и вырвали. Хороший матч, считаю, что заслужили победу», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке. Команды проведут еще один очный матч завтра, 29 января.