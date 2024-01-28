Тамбиев о победе над «Салаватом Юлаевым»: «Что тут говорить, шикарный камбэк»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Что тут говорить, шикарный матч, шикарный камбэк. Сумасшедшая поддержка зрителей, полный зал. Такой сценарий игры способствует такой атмосфере. Принципиальный соперник, в прошлом плей-офф выбили с первого раунда. Все слилось воедино. Благодарен ребятам, что не бросили играть при 2:4, не опустили руки, гнули свою линию. Сравняли и вырвали. Хороший матч, считаю, что заслужили победу», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
После этого матча «Салават» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке. Команды проведут еще один очный матч завтра, 29 января.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|58
|38
|20
|82
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|56
|35
|21
|75
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|56
|21
|35
|53
|11
|Адмирал
|56
|17
|39
|45
|12
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
Результаты / календарь
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -
Новости