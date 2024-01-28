«Северсталь» сыграет с ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье, 28 января. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Северсталь» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Череповца набрала 63 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. Армейцы с 61 баллом располагаются 7-й строчке Запада.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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