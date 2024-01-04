Разин об инциденте на пресс-конференции после матча с «Ладой»: «Меня взбесило даже не то, кто этот вопрос задает, а форма подачи этого вопроса»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему не стал отвечать на вопрос об обмене защитника Григория Дронова в «Трактор».
— Что у вас за эпизод произошел в Тольятти на пресс-конференции?
— Есть определенный регламент. Есть пресс-атташе, который объявляет участников и ведет конференцию. Но не задает вопросы тренеру. Я ожидал этот вопрос (про неравноценный обмен защитника Григория Дронова. — Прим. «СЭ»). Меня взбесило даже не то, кто этот вопрос задает, а форма подачи этого вопроса. Почему человек, работающий в клубе соперника, утверждает, что Дронов является игроком топ-4? Даже если он является этим игроком, это не его дело. Если бы сидел корреспондент и задал бы этот вопрос, я бы устроил бы диалог. Я бы тоже мог задать провокационные вопросы про команду «Лада». Но есть этика! Мы шли по коридору пять минут, я был на телефоне по поводу тройного обмена, и пресс-атташе «Лады» это слышал. И от него же вдруг прилетел вопрос. Мы же не на базар пришли! Есть же регламент!
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Торпедо – Куньлунь РС
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Нефтехимик – Лада
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