Разин объяснил, почему обменял защитника Дронова в «Трактор»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» постарался ответить на вопрос о том, почему клуб произвел обмен одного из ведущих игроков обороны команды Григория Дронова в «Трактор».

— Чего Дронова-то обменяли на запасного вратаря?

— Если посмотреть статистику за сентябрь — Григорий шикарный защитник из топ-4 и бригады большинства. Он получал очень много игрового времени. 7 очков, хороший плюс-минус. Что случилось с ним дальше? Есть хоккеисты, которые меня в конце концов слушают и слышат. Взять ситуацию с Артемом Минулиным — он в начале сезона вообще не попадал в состав. Пришел я, новый тренер, у меня совсем другая тактика, другая подготовка. Ему нужно было время, чтобы перестроиться. И мы нашли общий язык, несмотря на его агента, как все утверждают. Он заиграл.

С Гришей произошла обратная ситуация. Он немножко сбавил, плюс у него пошли травмы. Есть такие «тепличные» хоккеисты, которые с детской школы идут наверх в домашних условиях: папа-мама рядом, потом невеста, жена, дети. Это все в конце концов приедается, и нужна смена обстановки, если только человек не суперпрофессионал. Искать стимул в своей работе, когда каждый день один и тот же дворец, те же лица — тяжело. Грише нужна была смена обстановки.

— Компенсация неравноценная.

— Если бы была компенсация лучше, мы бы взяли лучше. Мы не с бухты-барахты обменяли Дронова. Про все подводные камни я не могу рассказать.