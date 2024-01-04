Агент Радулова: «Александр любит хоккей, не думаю, что он примет решение завершить карьеру»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, прокомментировал информацию о том, что хоккеист может завершить карьеру после окончания сезона.

«Мне трудно комментировать такие высказывания, — приводит «РБ Спорт» слова агента. — Я их воспринимаю только как посмеяться. Александр Радулов показывает хороший хоккей и любит этот вид спорта. Не думаю, что он примет решение завершить карьеру после окончания сезона».

Также Черных ответил на вопрос, действительно ли переговоры с «Ак Барсом» о новом контракте пока отложены.

«У «Ак Барса» есть желание сохранить игрока. Но Александр хочет, чтобы мы позже приступили к переговорам. Ему нужно сконцентрироваться на этом сезоне», — сказал агент.

В этом сезоне 37-летний Радулов провел за казанцев 39 матчей, в которых набрал 28 (10+18) очков при показателе полезности «-6».