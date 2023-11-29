Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:13

Разин — о победе над «Нефтехимиком»: «Вовремя очнулись и отыгрались»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3Б).

«Волевая победа. С одной стороны, это хорошо, но все-таки, наверное, мы не настроились. Думали, соперник сам отдаст игру. Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались. Не согласен, что команда выключилась, когда пропустила голы во втором периоде. Первый гол — ошибка при позиционной атаке. До этого у нас был прекрасный момент. Второй гол — тоже самое. Мы должны были забивать, но получили в обратку. Такие отрезки бывают», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
Андрей Разин
0
Читайте также
«Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

СКА — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Леонтьев — о поражении от «Металлурга»: «Нас счет 3:0 никак не убаюкивал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 37 25 12 54
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 37 19 18 46
4 Ак Барс 36 21 15 44
5 Сал. Юлаев 35 21 14 43
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 37 17 20 39
9 Амур 36 14 22 35
10 Нефтехимик 36 14 22 35
11 Адмирал 34 10 24 27
12 Барыс 36 10 26 27
Западная конференция И В П О
1 Спартак 37 24 13 51
2 Динамо М 36 24 12 51
3 Локомотив 34 22 12 46
4 СКА 35 22 13 44
5 Торпедо 36 20 16 43
6 ЦСКА 35 19 16 40
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 34 15 19 34
9 Сочи 36 14 22 30
10 Витязь 36 13 23 30
11 Куньлунь РС 38 12 26 29
Результаты / календарь
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
29.11 16:30
Авангард – Витязь
 - : -
29.11 19:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
29.11 19:30
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости