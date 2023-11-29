Разин — о победе над «Нефтехимиком»: «Вовремя очнулись и отыгрались»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3Б).
«Волевая победа. С одной стороны, это хорошо, но все-таки, наверное, мы не настроились. Думали, соперник сам отдаст игру. Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались. Не согласен, что команда выключилась, когда пропустила голы во втором периоде. Первый гол — ошибка при позиционной атаке. До этого у нас был прекрасный момент. Второй гол — тоже самое. Мы должны были забивать, но получили в обратку. Такие отрезки бывают», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.
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|35
|19
|16
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|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
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|38
|12
|26
|29
|29.11
|16:30
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Авангард – Витязь
|- : -
|29.11
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|
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|- : -
|29.11
|19:30
|
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