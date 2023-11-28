СКА — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

СКА и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев — 5:3.

Видео лучших моментов матча СКА — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

СКА одержал девятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 44 очками поднялась на четвертое место в Западной конференции КХЛ после 36 матчей. «Динамо» (51 очко) после 36 игр занимает второе место на «Западе».