Леонтьев — о поражении от «Металлурга»: «Нас счет 3:0 никак не убаюкивал»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4Б).
«Играли против сильного соперника, лидера нашей конференции. Дали отличный бой. Сражались весь матч. Нас подвели удаления. Не надо удаляться, когда ведешь в счете, да и вообще в любых ситуациях. Надо терпеть, сражаться и доводить матч до победного финала. Хорошая боевая игра на встречных курсах. Особенно в первом периоде было много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. Хочется, конечно, большего. Хочется побед, а они добиваются за счет характера, терпения и веры друг в друга.
Нас счет 3:0 никак не убаюкивал. В КХЛ большое значение имеют катание и скорость принятие решений, плюс мышление и техническая оснащенность. Было, конечно, волнение, но оно улетучилось после первого периода. У нас очень короткая скамейка — оперативно вводим бойцов», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.
Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|25
|12
|54
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|37
|19
|18
|46
|4
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|5
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|37
|17
|20
|39
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|34
|10
|24
|27
|12
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|34
|22
|12
|46
|4
|СКА
|35
|22
|13
|44
|5
|Торпедо
|36
|20
|16
|43
|6
|ЦСКА
|35
|19
|16
|40
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|29.11
|16:30
|
Авангард – Витязь
|- : -
|29.11
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|29.11
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -