Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат первого матча серии первого раунда плей-офф против московского «Динамо» (6:3).

— Большой был перерыв, официальных игр давно не было. Было предстартовое волнение. Начали хорошо, забили гол, он немножко раскрепостил, в принципе играли хорошо, был отрезок во втором периоде, пропустили, позволили сопернику сравнять счет. И в концовке, когда нас заперли в длинной позиционной атаке, которая привела к голу, нервная была концовка. Но серия только начинается, много отдали эмоций сейчас главное — восстановиться.

— Вам уже не в первый раз удается выиграть у «Динамо» начало матча, за счет чего это происходит?

— Это всего два матча: последний матч в регулярке и сейчас. Я не считаю это за тенденцию, мы стараемся начинать активно, в этот раз получилось забить.

— Удивило, что «Северсталь» так здорово сыграла в большинстве, до этого игра в неравных составах не удавалась. Вы работали над большинством в паузе целенаправленно?

— Если взять прошлогоднюю серию, мы в большинстве за все пять игр сыграли 0:1 — 0 забили, 1 пропустили. Конечно, мы в этом сезоне учли все прошлогодние ошибки и постарались как можно больше уделять этому компоненту внимания.

— «Северсталь» уступила в силовой борьбе сопернику. Можно ли говорить, что вы намеренно не ввязывались туда, понимая, что по весу уступаете, и придумали такую тактику, чтобы уходить из единоборств, не толкаясь?

— Я не знаю статистику, то, что соперник проводит силовые приемы и выигрывает по этой статистике, в этом ничего страшного нет. Есть такое понятие «борьба за нейтральную шайбу», это, например, вбрасывание, но это всего лишь один компонент, а так, если шайба нейтральная и идут два человека, вот в этом компоненте, я думаю, мы не проиграли, а если и проиграли, то не с таким большим преимуществом, как по силовым приемам. А то, что мы проиграли по силовым приемам, посмотрите, какие там весовые категории, я думаю, что это нормально.

— Когда счет стал 2:2, с трибуны показалось, что скорее «Динамо» забьет третью шайбу, чем «Северсталь». Что вы говорили своим игрокам, что смогли так быстро вернуться в игру?

— Да ничего особенного не говорил, был план на игру, вернее, на второй период, так немножко «Динамо» нас переигрывало, то, что сравняли ну они забили свои моменты. Там был момент, когда при счете 2:2 у нас было меньшинство, переломный момент, тут мы выстояли и заработали свое большинство, тут же реализовали, думаю, что это ключевой момент.

— Вы сказали, что после третьей пропущенной началась нервная концовка, хотя была фора в 2 шайбы. Были мысли, что команда могла не выстоять?

— Нет, здесь просто, забитый гол придает любой команде положительных эмоций, и на этой волне, понятно, что «Динамо» пошло вперед, и здесь пошла нервная концовка. Мы спокойно могли правильно доиграть, ошиблись в чужой зоне, что привело к этой атаке.

— Сейчас у вас есть понимание, что нужно будет поменять к игре 4 марта?

— Надо переспать, завтра доктор скажет, кто выбыл, кто не совсем здоров. Все забыли, что еще пандемия существует, поэтому надо дождаться следующего дня.

— Сегодня играл в воротах Подъяпольский. Означает ли это, что он будет в роли основного голкипера, или будете варьировать?

— Мы посмотрим, я сейчас не готов ответить на этот вопрос, все решаем по мере поступления проблем.

— А были какие-то проблемы сегодня с вратарской линией?

— Нет, не было проблем, он получил определенную нагрузку, у нас есть еще один хороший вратарь с опытом нахождения на олимпийских играх.

— 6 разных игроков у вас забили, все из разных звеньев, диапазон атаки был виден. Насколько вам помогла пауза олимпийская?

— Как обычно, баллоны таскали, что мы делали (смеется). Готовились планомерно, нам, действительно, повезло, у нас не так много ребят ездило в сборные, за исключением Няттинена все готовились. Мы прошли циклы подготовки, хотели в максимальных кондициях подойти к плей-офф.