Хартли заявил, что из-за паузы перед плей-офф любая команда может выиграть Кубок Гагарина

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

«Это большая и очень важная победа для нас. Регулярка закончилась 9 января. Никто раньше не бывал в такой ситуации и в таких обстоятельствах любая команда может выиграть Кубок Гагарина. Когда начинаешь серию плей-офф с учетом той долгой паузы, которую мы все вынужденно провели перед нами было очень много неизвестностей. Все что я мог сделать, так это рассчитывать на своих игроков и верить в них. Жизненно важно было провести хорошо первый период, чтобы понять как много вопросов у нас по игре. Что где заржавело, возможно была несыгранность в отдельных эпизодах. Но стоит похвалить игроков, они с первых секунд здорово играли, усердно работали над разными компонентами игры. Мы не прогадали с физподготовкой, хорошо выглядели в равных составах.

Соперника тоже надо отметить, нейтрализация нашего большинства на уровне. В неравных составах они нас переиграли. Лучшие игроки матча — Шимон Грубец и Николай Прохоркин. Грубец часто нас спасал, выдал лучший сейв матча. Главный сейв. Прохоркин много работал и забил два отличных гола. У него не только большой опыт, важнее что у него хорошие габариты. В плей-офф это то, что нам и нужно. Николай использовал свою скорость и габариты. Он талантливый парень и всю последнюю неделю усердно работал, быстро восстановился после травмы. Наиль Якупов сегодня был не в состоянии играть, поэтому не вышел", — сказал Хартли.

Вторая игра серии пройдет 4 марта в Казани.