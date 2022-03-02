Хартли заявил, что из-за паузы перед плей-офф любая команда может выиграть Кубок Гагарина
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:1 ОТ).
«Это большая и очень важная победа для нас. Регулярка закончилась 9 января. Никто раньше не бывал в такой ситуации и в таких обстоятельствах любая команда может выиграть Кубок Гагарина. Когда начинаешь серию плей-офф с учетом той долгой паузы, которую мы все вынужденно провели перед нами было очень много неизвестностей. Все что я мог сделать, так это рассчитывать на своих игроков и верить в них. Жизненно важно было провести хорошо первый период, чтобы понять как много вопросов у нас по игре. Что где заржавело, возможно была несыгранность в отдельных эпизодах. Но стоит похвалить игроков, они с первых секунд здорово играли, усердно работали над разными компонентами игры. Мы не прогадали с физподготовкой, хорошо выглядели в равных составах.
Соперника тоже надо отметить, нейтрализация нашего большинства на уровне. В неравных составах они нас переиграли. Лучшие игроки матча — Шимон Грубец и Николай Прохоркин. Грубец часто нас спасал, выдал лучший сейв матча. Главный сейв. Прохоркин много работал и забил два отличных гола. У него не только большой опыт, важнее что у него хорошие габариты. В плей-офф это то, что нам и нужно. Николай использовал свою скорость и габариты. Он талантливый парень и всю последнюю неделю усердно работал, быстро восстановился после травмы. Наиль Якупов сегодня был не в состоянии играть, поэтому не вышел", — сказал Хартли.
Вторая игра серии пройдет 4 марта в Казани.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 1
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|1 : 2 ОТ
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|8 : 3
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 6