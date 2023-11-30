Разин о поражении от «Барыса»: «Очень сложно мотивировать ребят на такие игры»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Барыса» (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Клуб из Астаны прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки», которая началась 31 октября.
«Сегодня у «Барыса» был виден запредельный настрой. Соперник сыграл очень дисциплинированно, плюс в нужные моменты выручил вратарь. У нас были моменты, когда мы могли зацепиться за игру, но, к сожалению, этого не произошло. Хотя, с другой стороны, я не то что рад, но нам надо было немного опуститься на землю. Столько побед — они приедаются. Очень сложно мотивировать ребят на такие игры. Естественно, они смотрят в таблицу и думают, что соперник сам отдаст матч. Впереди у нас хорошая домашняя серия с хорошими соперниками. Поэтому нам нужно было это поражение», — цитирует Разина пресс-служба лиги.
«Металлург» с 54 очками продолжает лидировать в таблице «Востока».
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|36
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|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
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|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|37
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|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|30.11
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|30.11
|16:30
|
Барыс – Металлург Мг
|5 : 2
|30.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|5 : 2
|30.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
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|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -