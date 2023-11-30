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Сегодня, 18:50

«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки»

Руслан Минаев
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«Барыс» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У клуба из Астаны по два очка набрали Понтус Оберг и Эмиль Нургалиев. У гостей шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис.

«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки», которая началась 31 октября.

Казахстанский клуб набрал 29 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 54 очками продолжает лидировать в таблице «Востока».

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с «Северсталью» 3 декабря, а «Магнитка» в этот же день примет СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Шестаков — 6 (бол., Муратов, Савицкий), 11:01 — 1:0. Апальков — 1 (бол., Оберг, Нургалиев), 21:20 — 2:0. Силантьев — 2 (Я. Хабаров, Минулин), 28:33 — 2:1. Нургалиев — 2 (Апальков, Хенкель), 35:32 — 3:1. Омирбеков — 2 (Ножье, Оберг), 42:15 — 4:1. Бекетаев — 4 (мен., п.в.), 49:26 — 5:1. Михайлис — 11 (Юров, Орехов), 54:15 — 5:2.

Вратари: Шутов — Набоков (49:04 — 49:26).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (11+10+8) — 35 (10+9+16).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

30 ноября. Астана. Барыс-Арена.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 38 25 13 54
2 Авангард 35 23 12 49
3 Лада 37 19 18 46
4 Ак Барс 36 21 15 44
5 Сал. Юлаев 35 21 14 43
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 38 17 21 40
9 Амур 36 14 22 35
10 Нефтехимик 36 14 22 35
11 Адмирал 35 11 24 29
12 Барыс 37 11 26 29
Западная конференция И В П О
1 Спартак 37 24 13 51
2 Динамо М 36 24 12 51
3 Локомотив 35 22 13 47
4 Торпедо 37 21 16 45
5 СКА 35 22 13 44
6 ЦСКА 36 20 16 42
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 35 15 20 34
9 Сочи 36 14 22 30
10 Витязь 37 13 24 30
11 Куньлунь РС 38 12 26 29
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Сибирь – Адмирал
 2 : 3 ОТ
30.11 16:30
Барыс – Металлург Мг
 5 : 2
30.11 17:00
Сал. Юлаев – Лада
 - : -
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Куньлунь РС – Спартак
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