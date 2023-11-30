«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки»
«Барыс» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
У клуба из Астаны по два очка набрали Понтус Оберг и Эмиль Нургалиев. У гостей шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис.
«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки», которая началась 31 октября.
Казахстанский клуб набрал 29 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 54 очками продолжает лидировать в таблице «Востока».
В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с «Северсталью» 3 декабря, а «Магнитка» в этот же день примет СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: Шестаков — 6 (бол., Муратов, Савицкий), 11:01 — 1:0. Апальков — 1 (бол., Оберг, Нургалиев), 21:20 — 2:0. Силантьев — 2 (Я. Хабаров, Минулин), 28:33 — 2:1. Нургалиев — 2 (Апальков, Хенкель), 35:32 — 3:1. Омирбеков — 2 (Ножье, Оберг), 42:15 — 4:1. Бекетаев — 4 (мен., п.в.), 49:26 — 5:1. Михайлис — 11 (Юров, Орехов), 54:15 — 5:2.
Вратари: Шутов — Набоков (49:04 — 49:26).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 29 (11+10+8) — 35 (10+9+16).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
30 ноября. Астана. Барыс-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Лада
|37
|19
|18
|46
|4
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|5
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|30.11
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|30.11
|16:30
|
Барыс – Металлург Мг
|5 : 2
|30.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|- : -
|30.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|30.11
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -