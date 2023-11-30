Козлов — о победе над «Ладой»: «Матч получался целостным, когда мы играли в полных составах»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:2).
— Матч получался целостным, когда мы играли 5 на 5, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Удаления ломают ритм и ход игры, передается инициатива. Но и те ребята, которые играли в меньшинстве, выступили самоотверженно. Хорошо начали первый матч после паузы, тем более при своих болельщиках. Поздравляю Панина с 800-м матчем в КХЛ, очень большая и важная цифра.
— В последнее время хорошо играют в меньшинстве Ефремов. Как ему удается сделать шаг вперед в этом сезоне? Последние игры получаются очень качественные.
— Он хорошо справляется со своей ролью. Мы знали, что он хороший нападающий, хорошо играет и в атаке, и в обороне. В связке с Башкировым он здорово выглядит.
— Самонов вышел на десятый матч подряд. Не слишком много он играет?
— Ежова мы не морозим. Самонова мы брали на роль первого вратаря, он и должен играть эти игры.
— Следующий матч со «Спартаком», которому недавно крупно проиграли. Какие выводы сделали после того поражения?
— Это лидер чемпионата, на него мы должны выходить как на хороший экзамен. Стараемся выходить на каждый матч с желанием, страстью. Если будем продолжать в том же ключе, будет интересная игра.
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции. «Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».
2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».
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|13
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|СКА
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|6
|ЦСКА
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|20
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|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|30.11
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|30.11
|16:30
|
Барыс – Металлург Мг
|5 : 2
|30.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|5 : 2
|30.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|30.11
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -