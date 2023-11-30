Козлов — о победе над «Ладой»: «Матч получался целостным, когда мы играли в полных составах»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:2).

— Матч получался целостным, когда мы играли 5 на 5, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Удаления ломают ритм и ход игры, передается инициатива. Но и те ребята, которые играли в меньшинстве, выступили самоотверженно. Хорошо начали первый матч после паузы, тем более при своих болельщиках. Поздравляю Панина с 800-м матчем в КХЛ, очень большая и важная цифра.

— В последнее время хорошо играют в меньшинстве Ефремов. Как ему удается сделать шаг вперед в этом сезоне? Последние игры получаются очень качественные.

— Он хорошо справляется со своей ролью. Мы знали, что он хороший нападающий, хорошо играет и в атаке, и в обороне. В связке с Башкировым он здорово выглядит.

— Самонов вышел на десятый матч подряд. Не слишком много он играет?

— Ежова мы не морозим. Самонова мы брали на роль первого вратаря, он и должен играть эти игры.

— Следующий матч со «Спартаком», которому недавно крупно проиграли. Какие выводы сделали после того поражения?

— Это лидер чемпионата, на него мы должны выходить как на хороший экзамен. Стараемся выходить на каждый матч с желанием, страстью. Если будем продолжать в том же ключе, будет интересная игра.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции. «Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».

2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».