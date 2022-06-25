Рашит Давыдов объяснил, почему Шестеркин не стал чистым первым номером за пять лет в СКА

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов объяснил «СЭ», почему Игорь Шестеркин не стал чистым первым номером за пять лет в питерском клубе, три из которых они с Давыдовым работали вместе.

— Почему Игорь за пять лет в СКА так и не стал полноценным основным вратарем, и в плей-офф предпочтение отдавалось другим голкиперам? Это правильный вопрос, но не хотел бы много говорить на эту тему. Скажу лишь, что никаких претензий к самому Шестеркину и его работе не было, он делал абсолютно все, что от него зависело.

Но в тех условиях было невозможно, чтобы он стал чистым первым номером. В клубе существовала ориентация в большей степени на вратарей-иностранцев, и ему тоже пришлось с этим жить и каждый день преодолевать. Что было непросто, зато сделало его сильнее. Оказавшись в ситуации, когда свою конкурентоспособность нужно было доказывать каждый день, Игорь прошел очень приличную и жесткую закалку.