Шестеркин заявил, что у Романа Ротенберга всегда были задатки тренера

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, что думает о том, что гендиректор СКА Роман Ротенберг стал главным тренером петербургской команды.

«Никакого удивления у меня не было. У него всегда были видны задатки тренера, он хорошо понимает игру, и в целом в этом сезоне он показал хороший результат. Думаю, в следующем году будет только лучше», — цитирует Шестеркина ТАСС.

Ротенберг пост главного тренера в начале января 2022 года. Вместе с ним СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, но уступил ЦСКА со счетом 3-4. Впоследствии московский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.