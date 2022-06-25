Рашит Давыдов — о таланте Шестеркина: «В России тренеры чуть ли не запрещали вратарям активно работать клюшкой»

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов рассказал «СЭ», почему великолепная игра Игоря Шестеркина клюшкой (в Кубке Стэнли он отдал три голевые передачи) гораздо больше востребована за океаном, чем в КХЛ.

— Игорь еще с юношеского возраста здорово владеет клюшкой. Скажу честно: за три года совместной работы в Питере я не задействовал ни одного упражнения по работе клюшкой, потому что он ей и так работает здорово. Единственное — в прошлом году совсем чуть-чуть в этом направлении обозначились. Мы видим, как он играет клюшкой в НХЛ, даже в Кубке Стэнли, где он отдал три голевые передачи.

Мог Шестеркин делать то же самое и в Питере, но сдерживал себя, поскольку к этому должны быть готовы полевые игроки, у них должна быть коммуникация с голкипером. А в России среди тренеров всегда преобладала такая философия, что вратарям чуть ли не запрещали активно работать клюшкой. Сейчас уже есть три-четыре команды, где с полевыми игроками проводится соответствующая работа, и они знают, что делать. Раньше это было под запретом. Так что, к сожалению, эта часть его таланта оказалась востребованной уже только после отъезда за океан.