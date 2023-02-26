Радулов сыграет в матче с «Авангардом»
Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сыграет сегодня в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда». Встреча пройдет сегодня, 26 февраля. Начало — в 17.30 мск.
Ранее сообщалось, что 36-летний российский хоккеист может пропустить заключительный матч регулярки из-за полученного в предыдущей игре повреждения.
В текущем сезоне форвард провел 61 матч за «Ак Барс» и набрал 56 (24+32) очков.
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|33
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|9
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|Амур
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Сибирь – Автомобилист
|- : -
|26.02
|14:30
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Трактор – Торпедо
|- : -
|26.02
|15:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
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|26.02
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
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|
Северсталь – ЦСКА
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|
Динамо М – Спартак
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