Радулов сыграет в матче с «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сыграет сегодня в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда». Встреча пройдет сегодня, 26 февраля. Начало — в 17.30 мск.

Ранее сообщалось, что 36-летний российский хоккеист может пропустить заключительный матч регулярки из-за полученного в предыдущей игре повреждения.

В текущем сезоне форвард провел 61 матч за «Ак Барс» и набрал 56 (24+32) очков.