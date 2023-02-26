Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:08

Радулов изобразил птичку перед скамейкой «Авангарда» после гола в овертайме

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов изобразил птичку перед скамейкой «Авангарда» (3:2 ОТ) после гола в овертайме в мачте ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Таким жестом празднует свои голы российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте «Востока» (91 очко). «Авангард» занял третью строчку (86).

Хоккеисты СКА. Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Александр Радулов
ХК Авангард
ХК Ак Барс
1
1
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ опубликовала расписание первого раунда Кубка Гагарина-2023

Кравец — о жесте Радулова: «А что, он когда-то по-другому делал?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости