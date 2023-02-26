Радулов изобразил птичку перед скамейкой «Авангарда» после гола в овертайме
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов изобразил птичку перед скамейкой «Авангарда» (3:2 ОТ) после гола в овертайме в мачте ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Таким жестом празднует свои голы российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте «Востока» (91 очко). «Авангард» занял третью строчку (86).
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