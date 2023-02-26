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Сегодня, 20:06

КХЛ опубликовала расписание первого раунда Кубка Гагарина-2023

Виталий Косик
Корреспондент
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КХЛ опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина-2023.

Расписание первого раунда плей-офф:

«Запад»:

СКА (1 место) — «Динамо» Минск (8) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

ЦСКА (2) — «Северсталь» (7) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;

«Локомотив» (3) — «Витязь» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Торпедо» (4) — «Динамо» Москва (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;

«Восток»:

«Ак Барс» (1 место) — «Нефтехимик» (8) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Салават Юлаев» (2) — «Адмирал» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Авангард» (3) — «Сибирь» (6) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;

«Автомобилист» (4) — «Металлург» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;

*- если потребуется.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/26/510377.html
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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