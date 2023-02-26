Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.

В воскресенье, 26 февраля состоялись последние матчи регулярного первенства FONBET Чемпионата КХЛ. В заключительной игре вечера «Авангард» уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и не смог подняться на вторую строчку таблицы Восточной конференции.

Таким образом, омичи завершили регулярку на третьей строчке и встретятся с «Сибирью» в первом раунде плей-офф. Остальные пары были определены ранее.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

Пары первого раунда плей-офф КХЛ

Западная конференция

СКА (1) — «Динамо» Минск (8) — даты матчей: 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта.

ЦСКА (2) — «Северсталь» (7) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.

«Локомотив» (3) — «Витязь» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта.

«Торпедо» (4) — «Динамо» Москва (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта.

«Салават Юлаев» (2) — «Адмирал» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта.

«Авангард» (3) — «Сибирь» (6) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.

«Автомобилист» (4) — «Металлург» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.

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