Радулов и Шипачев пропустят матч против СКА

Как стало известно «СЭ», нападающие «Ак Барса» Александр Радулов и Вадим Шипачев пропустят сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

В состав армейцев вернется нападающий Марат Хайруллин, который пропустил месяц из-за травмы челюсти. Форвард сыграет в специальной защитной маске.

Матч СКА — «Ак Барс» состоится во вторник, 31 октября, в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.