Сергей Гомоляко — о назначении Мозякина: «У него есть весомый авторитет среди игроков»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко объяснил, почему клуб решил назначить Сергея Мозякина на пост помощника главного тренера команды.
«В данном случае на сегодняшний день у команды низкий процент реализации большинства в частности и игры в атаке в целом, о чем уже говорилось. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений. Мозякин — это, безусловно, великий игрок, который стал таким благодаря не только трудолюбию и таланту, но и своему колоссальному опыту. У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодежи, которой в этом году много в команде, это уже будет весомым плюсом», — приводит слова Гомоляко пресс-служба клуба.
Ранее «Металлург» сообщил, что Мозякин будет отвечать за атакующие действия команды.
42-летний хоккеист в июле 2021 года завершил карьеру, а через год был назначен на должность директора по развитию детского хоккея в «Металлурге». За «Магнитку» Моязкин играл с 2011 по 2021 год.
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