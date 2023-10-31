«Авангард» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 31 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Авангард» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру на телеканале «12». Начнется эфир в 19.15 по местному времени. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция будет на телеканале «НН 24». Начало — 16.20 по местному времени.

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