Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:00

«Авангард» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Авангард» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 31 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Богдан Киселевич (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 31 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Авангард» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру на телеканале «12». Начнется эфир в 19.15 по местному времени. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция будет на телеканале «НН 24». Начало — 16.20 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Московское «Динамо» обменяло Морозова в «Адмирал» на денежную компенсацию
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
31.10 16:30
Авангард – Торпедо
 - : -
31.10 17:00
Сал. Юлаев – Амур
 - : -
31.10 17:00
Металлург Мг – Барыс
 - : -
31.10 17:00
Автомобилист – Куньлунь РС
 - : -
31.10 19:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
31.10 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
31.10 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
31.10 19:30
Спартак – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости