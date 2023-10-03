Пустозеров — о поражении от «Лады»: «Салавату» надо добавить в реализации, поверить в себя, тогда игра пойдет»

Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (2:3).

— Никого не устраивают поражения: ни нас, ни тренерский штаб, ни руководство, ни болельщиков, — приводит слова Пустозерова официальный сайт клуба. — Мы не воспользовались своими шансами, надо добавить в реализации, поверить в себя, тогда игра пойдет.

— Хмелевский не забивал после Тольятти, в этот раз прорвало. Ждали от вас...

— Тоже ждал, что сниму вместе с ним это проклятие. Видимо, он что-то другое поел перед игрой, надо спросить. Он молодчик. Надеюсь, и дальше так будет играть.

— У Хмелевского получился гол за счет индивидуальных действий. Может быть, надо больше брать игру на себя?

— Да, возможно, этого нам и не хватает. Нужно взять игру на себя, где-то рискнуть. Конечно, может не получится, но это хоккей, всегда можно ошибиться.

«Лада» поднялась на второе место турнирной таблицы «Востока», набрав 19 очков. У «Салавата Юлаева» 12 очков и 8-е место.