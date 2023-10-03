Шаров — о поражении от «Лады»: «Никому в «Салавате» не нравится такое положение дел»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (2:3).
— Никому не нравится такое положение дел, остается только работать и верить в себя, нашу систему, друг в друга, — приводит слова Шарова официальный сайт клуба. — Мы договорились быть более уверенными, это во многих моментах было видно. За счет этого владели инициативой.
— Набираете очки в последних нескольких матчах. Как удалось найти свою игру?
— Самое главное — не сдаваться. Верить, что рано или поздно всё придёт. Надо работать и верить.
— Всегда важна игра в неравных составах. Что можете выделить у соперника?
— Достаточно активно играют в своей зоне, плюс здесь маленькая площадка, мало времени давали распоряжаться шайбой. Но это не оправдание, нужно действовать лучше в большинстве.
«Лада» поднялась на второе место турнирной таблицы «Востока», набрав 19 очков. У «Салавата Юлаева» 12 очков и 8-е место.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|3.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:00
|
Торпедо – Авангард
|- : -