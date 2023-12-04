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Сегодня, 22:37

Прибыльский назвал причины хорошей игры московского «Динамо» в большинстве

Алина Савинова
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Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский рассказал о причинах хорошей игры команды в большинстве в текущем сезоне.

— По большинству вы первые в лиге. В чем причина?

— В химии, — приводит Metaratings.ru слова игрока.

— Кто ставит большинство?

— Вячеслав Анатольевич Козлов, конечно же, который тот еще мастер. Я думаю, что там химии и наигрыша много. С лета все начиналось, много работали над большинством. Где-то поначалу не получалось, но такие исполнители, что невозможно не быть в лидерах. Поэтому вообще закономерность, мне кажется.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх. 5 декабря бело-голубые в гостях сыграют против «Спартака». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/khokkeist-dinamo-pribylskii-rasskazal-o-prichinakh-khoroshei-igry-komandy-v-bolshinstve-311889/
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3 Ак Барс 38 23 15 48
4 Лада 39 20 19 48
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