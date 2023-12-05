Трансляция игры КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск в Кинопоиске начнется в 15.20 мск

5 декабря «Сибирь» дома на территории ледового дворца «Сибирь-Арена» в Новосибирске примет минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Сибирь» — «Динамо» Минск можно будет с помощью подписки на онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 15.20 мск.

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Сибирь» — «Динамо» Минск.

«Сибирь» с 41 баллом занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 36 очками находится на восьмой строчке на Западе.

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