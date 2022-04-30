«Могу отметить вратаря Федотова, был просто лучшим на льду». Буре — о победе ЦСКА

Бывший форвард сборной России Павел Буре отметил тренерский вклад Сергея Федорова в победу ЦСКА в финале плей-офф КХЛ против «Металлурга» (4:1, 4-3 в серии). Также он назвал лучшего игрока армейцев.

«Поздравляю всю команду ЦСКА, ребята просто молодцы, вытащили очень сложную серию, сумели отыграться с 1:3. Сергея Федорова поздравляю, в первый сезон сразу сумел выиграть трофей. Федоров внес огромный вклад в эту победу, как и вся команда. По сегодняшнему матчу могу отметить вратаря Федотова, был просто лучшим на льду. С победой», — цитирует РБК Буре.

ЦСКА играл в финале Кубка Гагарина в пятый раз, завоевав свой второй трофей (2019, 2022).