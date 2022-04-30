Илья Воробьев: «Что я упустил? Я что, могу выйти на площадку?»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о ключевых моментах серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА (3-4).

— Вы вспоминали финал 2016 года, когда вы говорили, что у вас была уверенность в победе перед 7 матчем. Сегодня эта уверенность была?

— Да, была. А что тренер должен говорить? Но эти два гола ее сломали.

— Многие скажут, что это тренерское поражение.

— Это вы скажите.

— Такие мнение будут в любом случае. Вы можете с этим поспорить, что вы упустили какие-то нити игры?

— Что я упустил? Одну игру мы проиграли в овертайме, в другой была ошибка. Я что, могу выйти на площадку? У вас неправильная работа. Это игра. Мы не работаем на почте — сегодня ты отправил марку, завтра нет. Там есть такие же 22 мужика, которые сегодня играли без плечей и без всего. И у меня играл народ, который неизвестно сколько будет восстанавливаться. Там такие же тренеры, которые думают 24 часа в сутки.