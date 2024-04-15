Президент КХЛ Морозов заявил, что проголосовал за увеличение лимита на легионеров

Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире YouTube-канала «Металлурга» прокомментировал увеличение лимита на иностранных игроков в КХЛ с сезона-2024/25.

— На данный момент идет голосование правления ФХР. На голосование вынесли вопрос увеличения лимита до пяти иностранцев. Посмотрим, как оно завершится. Могу открыть единственный секрет. Я, как член правления ФХР, проголосовал за увеличение лимита до пяти игроков, — заявил Морозов.

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.